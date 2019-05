Kiwanis organiseert ‘Lokerse Nacht’ ten voordele van De Karwij Yannick De Spiegeleir

22 mei 2019

10u14 0 Lokeren Kiwanis Ghent Seaport 2000 organiseert op 1 juni voor de eerste keer ‘de Lokerse Nacht’ in het Daknamstadion ten voordele van school voor buitengewoon onderwijs Karwij uit Lokeren.

Die avond zal het één groot feest zijn met optredens van Les Truttes, Partie Party, dj Dirk Stoops, het Lokerse dj-duo ‘Radio Rommelmarkt én een live VJ-set door VJ TSFX.

De optredens starten vanaf 19.30 uur en iedereen is welkom. De organisatie voorziet ook een aantal foodtrucks om de hongerigen te spijzen. De eerste editie van de Lokerse nacht gaat door in de Jan Kollerzaal naast het stadion van Sporting Lokeren, adres: Daknamstraat 91, Lokeren.

Er zijn nog tickets te verkrijgen via www.delokersenacht.be: 12 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur zolang de voorraad strekt.