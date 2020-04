Kinesist Dirk Wollaert betreurt dat hij nog geen mondmaskers kreeg – stad werkt aan oplossing Yannick De Spiegeleir

29 april 2020

16u21 1 Lokeren Alle zorgverstrekkers in Lokeren kregen recent elk 50 mondmaskers gratis bedeeld om bij hun werk hun patiënten te kunnen vrijwaren van het coronavirus. Kinesist Dirk Wollaert betreurt dat hij voorlopig uit de boot valt. “Ik heb al jaren mijn praktijk in Lokeren.” De stad laat weten dat er een misverstand in het spel is bij de hogere overheid en dat er aan een oplossing wordt gewerkt.

Wollaert staat blijkbaar niet op de lijst om mondmaskers te krijgen. “Toen ik van collega-kinesitherapeuten vernam dat hun namen op een doorgegeven lijst in Lokeren stond en zij daardoor die gratis monsters hadden ontvangen van de Lokerse stadsdiensten , ging ik aankloppen bij die stadsdiensten om ook die 50 gratis mondmaskers in ontvangst te nemen , maar ik kreeg telefonisch te horen dat ik niet op die lijst stond en ik geen recht had op die mondmaskers, ondanks het feit dat ik hen mijn erkenningsnummer van kinesitherapeut had doorgespeeld”, doet hij zijn verhaal. “Voorlopig blijf ik dus maar doorwerken zonder mondmasker, maar ik maak me hier toch bedenkingen bij.”

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) laat weten dat er een misverstand in het spel is bij de hogere overheid. “We hebben een levering gekregen van de hogere overheid samen met een lijst van zorgverstrekkers die we – uiteraard – verplicht moeten volgen. Nu blijkt dat die lijst niet helemaal up-to-date is. Maar voor diegenen die niet op de lijst staan, zijn er niet voldoende maskers voorhanden. We werken hard aan een oplossing, maar we kunnen natuurlijk ook niet toveren.”

