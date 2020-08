Kindersuprise-eitjes voor Lemmy van Motörhead: de gekste eisen uit 45 jaar feestengeschiedenis Yannick De Spiegeleir

03 augustus 2020

12u00 0 Lokeren In 2014 mocht één medewerker van de Lokerse Feesten zich amuseren met het verzamelen van voldoende Kindersurprise-eitjes voor wijlen Lemmy, de frontman van Motörhead.

“Liefst geen grote doos uit de groothandel, maar allemaal individuele eitjes”, klinkt het op de rider. “Anders loop je immers het risico in elk eitje hetzelfde speelgoedje aan te treffen.” En daar was het Lemmy net om te doen is. Want hij was bij leven een verwoed verzamelaar van de speeltjes.