Kinderstoet trapt carnavalsweekend af Yannick De Spiegeleir

21 februari 2020

15u19 0 Lokeren Dieren, groenten en superhelden. Ze stapten vrijdagnamiddag allemaal mee in de Lokerse kindercarnavalsstoet.

“In totaal nemen er zes scholen deel aan de stoet. Goed voor zowat duizend verklede kinderen”, zegt Jorgen De Grande van de Orde van de Raepe. Voor Prins Frankie I was het zijn vuurdoop. Hij ontvangt vanavond de sleutel van het stadhuis uit handen van het stadsbestuur.

De carnavalsstoet op zondag gaat zeker door, laat de Orde van de Raepe weten. “Morgen hakken we de knoop door welke extra veiligheidsmaatregelen we zullen nemen en we staan ook in contact met het weerstation van Lokeren en Zele.”