Kilometerslange achtervolging eindigt op spijkermat Kristof Pieters

08 juli 2020

16u04 1 Lokeren In de nacht van maandag op dinsdag verleende de politie Lokeren bijstand aan de collega’s van de Politiezone Puyenbroeck die een voertuig achtervolgden dat tegen hoge snelheid richting Lokeren reed.

In samenwerking met verschillende politiezones kon het voertuig uiteindelijk gestopt worden in Melle dankzij het gebruik van een spijkermat. De bestuurder was een jonge man uit Gent. De reden van de vlucht is nog niet bekend.