Ketnet tienersensatie #LikeMe komt naar kindernamiddag Lokerse Feesten Yannick De Spiegeleir

12 februari 2020

14u17 0 Lokeren Ketnet tienersensatie #LikeMe komt op zaterdagmiddag 8 augustus naar de Grote Kaai voor de kindernamiddag van de Lokerse Feesten.

Zo goed als alle voorjaarsshows in de Lotto Arena zijn reeds uitverkocht, maar op massaal verzoek worden deze zomer dus nog een aantal shows toegevoegd en de Lokerse Feesten zijn er bij.

De deuren openen om 13 uur, het concert begint rond 14 uur.

Aparte voorverkoop

Er komt een aparte voorverkoop voor deze namiddag. Tickets in voorverkoop kosten slechts 8 euro voor jong en oud en zijn vanaf nu online te koop via www.lokersefeesten.be.

Voor wie een 10-dagen combiticket heeft is deze extra namiddag inbegrepen. Kinderen (ongeacht hun leeftijd) en volwassenen dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Kinderen jonger dan 14 jaar dienen begeleid te worden door minimaal één volwassene (maximaal 4 kinderen per volwassene).

De voorverkoop van de 10-dagen combitickets start op zaterdag 7 maart bij Dranken Van Eetvelde (online vanaf maandag 9 maart). Meer info over de prijzen én nieuwe namen volgen zeer binnenkort.