Kerstmarkt in Kringwinkel De Cirkel Yannick De Spiegeleir

21 november 2019

14u18 2 Lokeren In Kringwinkel De Cirkel in de Bobijnerslaan kan je komende zaterdag 23 november een bezoekje brengen aan de kerstmarkt. “De kerstperiode nadert en dat is voor velen vaak een dure periode. Eén van de doelstellingen van kringwinkels is dat ook mensen met een kleiner budget toegang hebben tot betaalbare kerstversiering en cadeautjes onder de kerstboom”, klinkt het.

De kerstmarkt vindt plaats van 10 tot 17.30 uur. Klanten vinden een uitgebreid aanbod aan kerstartikelen, speelgoed, feestelijke tafelspullen en cadeautjes. “Uiteraard blijven we feestartikelen aanbieden tot en met Kerstmis”, zegt Nathalie Legrand van Kringwinkel De Cirkel.

De Kringwinkel opent in Lokeren zaterdag ook een KerstKaffee met warme chocomelk en glühwein. “Bovendien organiseren we een Wensboomwedstrijd, waaruit we later 3 gelukkige winnaars zullen kiezen voor een leuke aankoopbon. Altijd handig voor de feestdagen. We zullen zoveel mogelijk van de wensen posten op onze Facebookpagina”, aldus Legrand.