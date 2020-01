Kerstboomverbranding Landelijke Gilde zet punt achter feestperiode Yannick De Spiegeleir

11 januari 2020

22u24 0 Lokeren In de Weergrachtstraat in de Heirbrugwijk vond zaterdagavond de tweede editie plaats van de kerstboomverbranding van de Landelijke Gilde Heirbrug – Daknam.

“Gelukkig zijn de weergoden ons goed gezind”, zeggen bestuursleden Philip De Visscher en Donald Van Severen. “Naast de kerstboomverbranding kunnen de mensen hier ook een hapje eten of iets drinken. Met dit evenement dat we voor het tweede jaar op rij organiseren, willen we onze vereniging dichter bij de mensen brengen. Net zoals andere verenigingen is het ook bij ons niet eenvoudig om nieuwe leden aan te spreken.”