Kampvuur aan Kruiskapel afgelast door regenweer Yannick De Spiegeleir

27 september 2019

13u01 3 Lokeren Het aangekondigde kampvuur aan de Kruiskapel op zaterdag 28 september gaat niet door. “De weersomstandigheden laten het niet toe”, zegt Kwinten Van Campenhout van de organisatie.

De weersomstandigheden van de laatste dagen hebben ervoor gezorgd dat het terrein naast de Kapel op bepaalde plaatsen zeer drassig is geworden. “Dit zou ervoor zorgen dat alles moeilijk begaanbaar is en geparkeerde auto’s vast zouden komen te zitten”, verduidelijkt Van Campenhout.

Ook voor morgen zelf voorspellen de weerkaarten weinig goeds. “Het is daarom voor ons niet aangewezen om al het (elektrische) materiaal voor dit evenement aan te slepen om dan niet te gebruiken en/of kans te maken op beschadiging”, klinkt het. “Uitstel betekent evenwel geen afstel, en samen met KSA Eksaarde en de andere meewerkende mensen zullen we spoedig bekijken of het mogelijk is om dit evenement rond Pasen te laten plaatsvinden.”