Kabouters zetten Fonnepark op stelten Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2019

16u59 3 Lokeren In het Fonnepark waren de kinderen woensdagnamiddag baas. Verkleed als kabouter konden ze zich uitleven op verschillende springkastelen en dansen op de beats van Jos & Pros.

Elk jaar haalt de kinderanimatieploeg van de Fonnefeesten alles uit de kast om de kinderen te vermaken. Ook dit jaar konden de jongste bezoekers zich laten schminken, een ritje maken op een mini-paardenmolen of samen met een politieagent jacht maken op de ‘meest gezocht gevangene van het Fonnepark’. Terwijl hun kroost zich uitleefde, konden hun ouders even bekomen van al het feestgewoel: ideaal in het midden van de feesttiendaagse.