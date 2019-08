Kaaiman Balls van de Lokerse beenhouwersbond (Food Corner Lokerse Feesten) Yannick De Spiegeleir

05 augustus 2019

16u54 0

Omschrijving

Kippenballetjes in een bruine saus.

Smaak

“Je proeft dat dit een gerechtje is uit de beenhouwerij. De saus doet denken aan stoverijsaus of de saus die geserveerd wordt bij blinde vink. Het valt wel een beetje zwaar op de maag. Het is gezellig dat het met een stukje brood wordt geserveerd, net zoals de paardenworsten. Ik kan mij best voorstellen dat dit een gezellige festivalhap is in combinatie met een fris pintje.”

Hoe zou jij het aanpakken?

“Ik zou nog bruingebakken ajuin toevoegen aan het gerechtje. Voor mij mag het ook iets minder zout. Het gerechtje is bovendien misschien iets te winters voor een zomers stadsfestival.”

Prijs

5,2 euro (2 bonnetjes)

Score

7/10