Juwelen en parfum gestolen in Vierschaarstraat Kristof Pieters

14 november 2019

13u12 0

Bij een inbraak in een woning in de Vierschaarstraat in Lokeren werden er juwelen, geld, parfum en kledij gestolen. De inbraak werd woensdagmiddag vastgesteld omstreeks 16.30 uur.