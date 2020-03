Jurgen De Smedt schildert portret van Sportingkapitein Killian Overmeire: “Lichtpunt voor fans in donkere dagen” Yannick De Spiegeleir

25 maart 2020

11u45 8 Lokeren Het zijn geen makkelijke tijden voor al wie Sporting Lokeren lief heeft. Ondanks de financiële en sportieve perikelen putten de supporters moed uit de houding van hun kapitein Killian Overmeire. Kunstschilder en Sportingfan Jurgen De Smedt (52) vereeuwigde de clubspeler in een prachtig portret dat geveild wordt door de BLAFtrappers ten voordele van Kom op Tegen Kanker.

De Smedt voltooide het werk in zijn tijdelijk atelier in kunstencentrum De Wasserij aan het Zand. Normaal was het portret deze maand samen met zijn andere werken te bezichtigen, maar het coronavirus stak daar jammer genoeg een stokje voor. Al kan wie wandelt of fietst voorbij het atelier wel een glimp van het werk opvangen door de etalage.

Op het schilderij wordt Overmeire afgebeeld met het Sportinglogo als aura rond zijn hoofd, het geel werd vervangen door goud. Voor de fans van de Wase voetbalclub is de speler dan ook zowat een halve heilige. “Killian is ons lichtpunt in bange dagen”, zegt De Smedt. “Via Instagram maakte hij ook al zijn persoonlijke waardering kenbaar. Dat doet uiteraard deugd.” De Lokeraar die in de chemiesector werkt, vond pas laat zijn roeping in de edele kunst van het schilderen. Eerder stelde hij zijn werken ook al tentoon bij verlichtingspecialist Qontrast in de Durmelaan en restaurant Raam aan de Gentse Steenweg. “Ik ben pas begonnen om mijn vijftigste en volgde een opleiding aan de Academie van Waasmunster”, vertelt De Smedt.

Symbolisch bedrag

De kunstenaar hoopt zijn expo in de Wasserij later dit jaar te hernemen, maar het portret gaat wel nog steeds onder de hamer tijdens een veiling van de BLAFtrappers: een groep van Lokerse fietsvrienden die geld inzamelen voor Kom op Tegen Kanker. Het hoogste bod dat momenteel werd uitgebracht op het werk is 622,82 euro. Een symbolisch bedrag, want 282 is het stamnummer van Sporting Lokeren.

Ook andere Lokerse kunstenaars zoals Astrid van der Kreeft en Joris Ongena leveren een werk voor de veiling. De BLAFtrappers nemen deel aan de ‘De 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker’. Het sportevenement was normaal gepland voor het Hemelvaartweekend, maar door de coronapandemie is het uitgesteld tot een nader te bepalen datum. “Ons inschrijvingsgeld verzamelen we via de online kunstveiling waarvan het slotweekend op 4 en 5 april plaatsvindt”, verduidelijkt Bart Vanden Driessche. Samen met Bart Van Avermaet, beter bekend als Waldek uit Thuis, Jef Oelbrandt en Bram Bundervoet vormt hij de BLAFtrappers. De kunstveiling zal uitgezonden worden via Facebook Live met Van Avermaet als veilingmeester.

Wie het schilderij van Killian Overmeire of een ander kunstwerk wil bemachtigen, kan surfen naar www.kotk-blaftrappers.be/kunstwerken.