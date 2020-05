Juf met faceshield, handjes wassen en ver uit elkaar in de klas: de tweede ‘eerste schooldag’ op de Bengelschool Yannick De Spiegeleir

15 mei 2020

11u05 20 Lokeren Heel wat leerlingen trokken vrijdagochtend sinds wekenlang voor de eerste keer terug naar school. Wij volgden de opstart op de Bengelschool.



“Volg de groene pijl om je klas te vinden.” Directeur Dorine Van Avermaet wijst de leerlingen de juiste weg bij hun aankomst op school. Om half negen arriveert het eerste leerjaar, een kwartier later is het de beurt aan de lichting van het tweede jaar. “Vandaag verwachten we voor het eerste leerjaar 26 van de 28 leerlingen. De twee andere kinderen zijn risicopatiëntjes en krijgen deze namiddag afstandsonderwijs”, zegt de directeur.

Bij het wassen van de handen duikt al een praktisch probleem op: de regenput van de school is leeg door de droogte, dan maar handen wassen in de klas. Juf Gave legt haar leerlingen uit waarom ze les geeft met een faceshield over haar gezicht. “Met een mondmasker zien jullie mijn mond niet. Als we moeten lezen en spreken is het belangrijk dat jullie mijn mond zien bewegen.”

Zowel de leerlingen als de juf zijn tevreden dat ze naar de klas kunnen terugkeren, al is het in het in speciale omstandigheden. “Normaal ben ik zorgjuf, maar nu de klassen gespreid worden over bubbels mag ik eens voor de klas staan. Dat is wel een fijne afwisseling”, aldus juf Gave.