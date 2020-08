Jongeren vinden verfrissing in Durme: “Frisse plons combineren met stukje pizza. Heerlijk!” Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2020

17u47 8 Lokeren Officieel is het verboden, maar op verschillende plaatsen in Lokeren zochten jongeren vrijdag verfrissing door een duik te nemen in de Durme.

‘Kan je u verwarmen?’ of in het plat Lokers: ‘keud’ ou verweirmen?’. Het is een geijkte uitdrukking in de Durmestad tijdens hete dagen. Dylan en broers Keanu en Kian wisten wel raad met de hete temperaturen. Ze zochten verfrissing aan de nieuwe aanlegsteiger ter hoogte van de Heirbaanbrug. Een parasol en een opblaasbare ring en plank om te dobberen: meer hebben de drie vrienden niet nodig voor een namiddagje plezier.

“Na een frisse plons hebben we net een pizza besteld. Heerlijk om die hier bij het water op te eten. Natuurlijk pakken we de lege doos straks mee. Andere mensen moeten ook nog kunnen genieten van deze plaats.”