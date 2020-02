Jongeren spelen met bommetjes, auto beschadigd Kristof Pieters

18 februari 2020

Een bewoner uit de Jutestraat in Lokeren stelde maandag omstreeks 15 uur vast dat zijn voertuig beschadigd was. De verdachten zijn jongeren die met bommetjes speelden rond zijn geparkeerd voertuig. De politie is met een onderzoek gestart.