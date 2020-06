Jongeren heropenen jeugdhuis Vagevuur: “Coronaproof terras op onze binnenkoer” Yannick De Spiegeleir

14 juni 2020

09u40 0 Lokeren Na de cafés en restaurants heropende ook jeugdhuis Vagevuur dit weekend haar deuren. Onder impuls van een jonge vrijwilligersploeg opent het terras op de binnenkoer van de voormalige Windekindsite elke vrijdag en zaterdag.

“We willen iedereen zo veilig mogelijk ontvangen. Daarom hebben we beslist om het jeugdhuis enkel in open lucht open te houden en dat enkel op vrijdag en zaterdag van 16 tot 1uur”, zeggen Leandro en Younes namens het vrijwilligersteam. “In samenwerking met Christeyns kunnen we voldoende handgel voorzien”, vult Wederik aan.

Ook andere veiligheidsmaatregelen is er gedacht. Zo is de ingang van het jeugdhuis zoals gewoonlijk langs de Kazernestraat. Wie naar huis wil neemt de uitgang langs de andere kant van het gebouw richting de Heilig Hartlaan. Bij Vagevuur kan je deze zomer enkel elektronisch betalen, cash wordt niet aanvaard.