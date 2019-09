Jongeren betrapt met drugs in park Groendreef Kristof Pieters

20 september 2019



De hondengeleider van de politie Lokeren controleerde donderdagavond rond 19.45 uur drie jongeren die wat rondhingen in het park in de Groendreef. Ze waren allen in het bezit van een gebruikshoeveelheid cannabis. De drugs werden in beslag genomen en er werd proces-verbaal opgesteld.