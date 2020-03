Jonge joyrider rijdt zich vast op speelplein Kristof Pieters

19 maart 2020

18u13 4

Een 19-jarige joyrider vond het nodig om dinsdagavond omstreeks 19.45 uur met zijn auto over een speelplein in de Ernest Claesstraat te rijden. Met schade aan het grasperk tot gevolg. De dader kon echter niet ontkomen, want de jongeman reed zich vast. De politie stelde een proces-verbaal op. De stadsdiensten zullen de rekening opstellen voor het herstel.