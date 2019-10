Jonge fietser rijdt 20 kilometer lang op E17 tussen Kemzeke en Lokeren: “Geen idee hoe ik daar terecht ben gekomen” Koen Baten

08 oktober 2019

13u14 2 Lokeren S., een jonge fietser uit Kemzeke, stond dinsdagochtend terecht in de politierechtbank van Dendermonde na een wel zeer bizarre verkeersovertreding. De man werd op de E17 in Lokeren aan de kant gezet door de politie omdat hij met zijn fiets over de pechstrook aan het rijden was. “Ik heb geen idee hoe ik daar terecht ben gekomen”, klinkt het.

De feiten zijn opmerkelijk. Een half uur lang en ongeveer 20 kilometer, tussen Kemzeke en Lokeren, fietste de S. op de pechstrook langsheen de drukste autosnelweg van Europa. In Lokeren werd hij uiteindelijk langs de kant gezet door de politie. “Je hebt ongelofelijk veel geluk gehad dat je dit nog kan navertellen", aldus politierechter Peter D’Hondt.

Toen de politie hem staande hield werd hij onderworpen aan een ademtest, die positief was. De jongeman had maar liefst 1,5 promille in zijn bloed. “Ik had ook een ontstekingsremmer genomen en Rilatine om te kalmeren voor mijn examens”, gaf S. toe. “Ik weet absoluut niet hoe ik daar terecht ben gekomen. Toen ik ineens besefte waar ik was, ben ik enorm hard beginnen fietsen. Ik voelde mij daar absoluut niet op mijn gemak.”

De gevaarlijke fietstocht leverde de man een geldboete op van 1.600 euro waarvan 400 euro met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van 45 dagen opgelegd.