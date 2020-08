Jonge bestuurder weigert te stoppen voor controle Joris Vergauwen

04 augustus 2020

16u40 0 Lokeren Een 20-jarige autobestuurder weigerde te stoppen voor een verkeerscontrole.

De politie wilde de autobestuurder aan een controle onderwerpen in de Durmelaan. De jongeman weigerde dat echter. Hij werd uiteindelijk verderop uit het verkeer gehaald. De jongeman bestuurde zijn auto ondanks een rijverbod en hij was niet in het bezit van een mondmasker. Hij filmde bovendien een deel van de tussenkomst en plaatste dit op sociale media. De politie stelde een reeks processen-verbaal op.