Jonge bestuurder die nog maar zes maand rijbewijs had al veroordeeld voor dronken sturen en snelheidsovertreding Koen Baten

03 december 2019

12u45 2 Lokeren B.M., een jonge bestuurder uit Lokeren, is door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een geldboete van 1.200 euro, waarvan 300 euro met uitstel, en een rijverbod van 35 dagen.

De jongeman werd vorig jaar betrapt op de E17 in Lokeren toen hij nog maar zes maanden zijn rijbewijs had. Hij was die avond met vrienden iets gaan drinken en besloot nadien nog naar Gent te trekken. Hij had op dat moment al iets gedronken en reed bovendien met een snelheid van 155 kilometer per uur in plaats van de toegestane 120.

M. betuigde zijn spijt in de rechtbank en heeft naar eigen zeggen zijn lesje wel geleerd. Zijn advocaat vroeg een milde straf. Naast de geldboete en het rijverbod moet de jonge bestuurder wel nog zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen.