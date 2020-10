Jonge bestuurder die handrem optrekt aan rotonde en slipt krijgt boete en rijverbod Koen Baten

02 oktober 2020

13u32 1 Lokeren Een jonge bestuurder uit Lokeren moest zich vrijdagochtend verantwoorden nadat hij op het industrieterrein in Lokeren zijn handrem van zijn wagen had opgetrokken aan een rotonde. Op dat moment was er een auto aanwezig in de buurt en dat bleek toevallig een politiecombi te zijn.

De feiten speelden zich af iets na zeven uur ‘s ochtends. Het was die dag hevig aan het regenen. De jongeman besloot zijn handrem eens op te trekken en ging aan het slippen op de weg. Een politievoertuig zag alles gebeuren en hield de man meteen staande. “Ik wilde dat eens proberen hoe dat voelde”, verklaarde de bestuurder.

De rechter was bijzonder streng voor de jongeman en vroeg zich af wat er hem bezielde. “Het was puur uit dommigheid, ik had het nooit mogen doen en het zal niet meer gebeuren”, klinkt het. De man kreeg een boete van 560 euro en vijftien dagen rijverbod.