Jong koppeltje op de vlucht blijkt verantwoordelijk voor inbraak Kristof Pieters

11 december 2019

18u46 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft een 15-jarig meisje teruggevonden dat geseind stond als vermist. Haar 19-jarige vriend was gewond aan zijn hand. Uit verder onderzoek bleek dat deze verwonding afkomstig was van een poging tot inbraak in een gebouw op het Aardeken.

Ze waren niet de enige dieven op pad in Lokeren. Maandagnacht was er ook een inbraak in een woning in de Nieuwpoortstraat. De achterdeur werd opengebroken. Er werd geld en juwelen gestolen.

Zondag werd ook aangifte gedaan van een inbraak in een garagebox in de Lokerhoutstraat. Er werden onder meer enkele tientallen schoenen gestolen. Het voorbije weekend waren er ook twee inbraken in auto’s die geparkeerd stonden in de Derbystraat. In beide gevallen is het voorlopig nog onduidelijk of er al dan niet iets werd gestolen.