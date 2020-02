Jeugdwerking Sporting wil onderhoud met hoofdbestuur over toekomst Yannick De Spiegeleir

23 februari 2020

10u34 0 Lokeren De verantwoordelijken van de jeugd van Sporting Lokeren willen zo snel mogelijk een onderhoud met het bestuur van de club. “We willen onze 420 jeugdspelers en de trainers en vrijwilligers zo snel mogelijkheid duidelijkheid verschaffen”, zegt Peter Ringoet, hoofd van de jeugdopleiding.

De jeugdwerking van Sporting Lokeren geniet een ijzersterke reputatie en kampt, in tegenstelling tot de eerste ploeg, niet met een gigantische schuldenberg. Toch is het lot van de vzw Sporting Lokeren Foot Academy tot op heden verbonden aan dat van de NV Sporting Lokeren die momenteel flirt met het faillissement.

Hoofd van de jeugdopleiding Peter Ringoet krijgt dagelijks telefoontjes van bezorgde ouders en talentvolle spelers zoeken andere oorden op. “De sterke jeugdwerking die draait op de onverdroten inzet van onze trainers en vrijwilligers en het werk is van vele jaren dreigt mee ten onder te gaan. Daar willen we graag een stokje voor steken, maar we blijven afhankelijk van voorzitter Louis de Vries en Eric Verhoeven, zij vormen officieel het bestuur van onze vzw.”

Goodwill

De verantwoordelijken van de jeugdwerking rekenen ook op de goodwill van de voetbalbond en de steun van de stad Lokeren. “We gaan bij de Belgische voetbalbond aandringen dat het lot van een jeugdwerking niet langer mag verbonden zijn aan dat van de eerste ploeg. We zijn er van overtuigd dat dat kan, mits een aanpassing van de bondsreglementen”, zegt Bart Vanden Driessche.