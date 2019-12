Jeugdtrainer Willy Vansteenlandt zwaait na 33 jaar af bij Sporting Lokeren Yannick De Spiegeleir

20 december 2019

17u08 3 Lokeren Na 33 jaar activiteit bij de club heeft Sporting Lokeren deze week afscheid genomen van jeugdtrainer Willy Vansteenlandt. De laatste vier jaar nam hij de G-ploeg onder zijn hoede.

Als speler schopte Willy het tot de reserves van Standaard Lokeren. Na de fusie met Racing Lokeren werd hij jeugdtrainer bij Sporting, waar hij ook als coördinator aan de slag was. “Ik heb jongens als Peter Van der Heyden en Jelle Van Damme onder mijn hoede gehad”, vertelt de ervaren rot. Toch overschat hij zijn rol als trainer niet. “Mannen hier staat 5 procent, de overige 95 procent dat zijn jullie”, zo luidde zijn boutade.

In zijn rol als jeugdtrainer en later coördinator moest hij soms ook spelertjes en bijgevolg ook hun ouders teleurstellen als ze over onvoldoende talent bleken te beschikken. “Uiteraard is dat niet altijd gemakkelijk, maar ik heb altijd streng, maar rechtvaardig proberen handelen.”

Dj Lou

De afgelopen vier jaar nam Willy de G-ploeg van Sporting, een selectie van spelers met een beperking, onder zijn hoede. “Die gasten kwamen echt met plezier voetballen. Trainer wanneer is het match?, was altijd de meest gestelde vraag (lacht). Al was dat bij de jeugdploegen eigenlijk niet anders.”

Nu hij stopt bij Sporting Lokeren valt Willy niet in een zwart gat. “Ik ben sinds een jaar actief als dj in woonzorgcentra. Zo ga ik regelmatig draaien in het Lokerse Ter Durme. Samen met de bewoners proberen we elke keer een feestje te bouwen”, aldus Willy, alias dj Lou.