Jeugdraad en jeugddienst schenken coronabox en EHBO-koffer aan jeugdbewegingen: "Veilig op kamp deze zomer"

29 juni 2020

14u05 0 Lokeren Na enkele maanden verplichte coronapauze kregen de jeugdbewegingen groen licht voor hun zomerkampen. Om hen een handje te helpen met de richtlijnen en aanbevelingen rond corona sloegen de jeugddienst en jeugdraad de handen in elkaar. “Naast een coronabox met allerlei hulpmiddelen bieden we in samenwerking met de Lokerse apothekers ook een EHBO-koffer aan”, zeggen Nele Casneuf, voorzitter van de jeugdraad en jeugdconsulent Leen Van Eetvelde.

De coronarichtlijnen zijn niet voor alle jeugdbewegingen evident. “Enkele weken voor de start van de zomervakantie én middenin de examenperiode vraagt dit heel wat flexibiliteit en organisatie van de leiding van de jeugdbewegingen. Zeker voor grote jeugdbewegingen is het geen gemakkelijke opdracht om hun groep op te splitsen in bubbels van maximum 50 personen”, weet schepen van Jeugd Marjoleine de Ridder (CD&V)

EHBO-boxen

De jeugdraad- en dienst werkten een plan uit om in samenwerking met de Lokerse apotheken extra EHBO-boxen ter beschikking te stellen. “Dat idee werd warm onthaald bij de Lokerse Apothekersbond en maar liefst 12 Lokerse apothekers sprongen op de kar. Op die manier hebben we kunnen realiseren dat we voor elke contactbubbel een EHBO-box ter beschikking hebben”, zegt Casneuf.

Daarnaast werden ook coronaboxen samengesteld met allerhande materiaal om de werking ‘coronaproof’ te maken. Zowel aan praktische hulpmiddelen zoals pictogrammen, bandjes en krijtspray werd gedacht, net als het nodige hygiënemateriaal. “Met handgels, handzeep, faceshields, wegwerpmondmaskers, papieren handdoeken, wegwerphandschoenen en reinigingsproducten in de aanslag zijn de jeugdbewegingen helemaal klaar om hun kamp op een veilige manier te laten verlopen”, zegt Van Eetvelde. Al het materiaal wordt gebundeld in een box per bubbel die bij terugkeer stevig ontsmet wordt. Voor de boxen mochten de jeugdraad en jeugddienst rekenen op de steun van Hubo Lokeren.