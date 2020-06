Jeugdraad bezorgt Lokerse jongeren postkaart: “Offline communicatie blijft belangrijk in digitaal tijdperk” Yannick De Spiegeleir

02 juni 2020

14u19 3 Lokeren Alle Lokerse jongeren tussen 16 en 30 jaar krijgen dinsdag een postkaart in de bus van de Lokerse jeugdraad met daarop de gegevens van verschillende welzijnsorganisaties. “We merkten als jeugdraad de nood aan offline communicatie bij de Lokerse jeugd”, zegt Jolien de Beul, bestuurslid van de jeugdraad.

De Lokerse jeugdraad baseert zich op de gegevens van een bevraging van ‘Uit De Marge’ bij meer dan 2.500 kinderen en jongeren die in een moeilijke situatie vertoeven. “Hieruit bleek dat deze jongeren niet beschikken over een computer en internet, dat ze geen aparte ruimte hebben om te studeren en daarnaast geldzorgen hebben, familiale conflicten en leven met heel veel stress”, klinkt het.

Ook de Lokerse jeugd beschikt niet allemaal over toegang tot internet en online informatie die voor velen vanzelfsprekend is. “Vanuit deze insteek hebben wij, de jeugdraad, samen met de stadsdiensten een offline communicatie-actie opgezet met als resultaat een postkaart met daarop de gegevens van welzijnsorganisaties. Een jongere die bepaalde vragen heeft kan zo snel terecht bij de juiste dienst zonder gebruik te moeten maken van internet”, verduidelijken De Beul en Nele Casneuf, voorzitter van de jeugdraad.

Kaartje sturen

Elke jongere tussen 16 en 30 jaar zal een kaartje in zijn bus krijgen waarvan hij de kaart met de gegevens zelf kan houden of aan iemand kan geven die het meer nodig heeft. Naast de welzijnsinformatie kan een jongere de postkaart die aan de andere kant hangt versturen naar een vriend of familielid door deze eraf te knippen, een postzegel op te kleven en als laatste te deponeren in een rode brievenbus van de post of de kaart met een leuke boodschap in de brievenbus te steken van de persoon in kwestie. Op die manier kan je laten weten dat je hem of haar mist of kan je iemand een hart onder de riem steken.

Voor meer info: jeugddienst@lokeren.be en 09 340 95 34.