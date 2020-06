Jeugdhuis Okapi opent vrijdag nieuw zomerterras OkaBeach Yannick De Spiegeleir

29 juni 2020

15u36 4 Lokeren Een containerbar, sfeervolle verlichting en gezellig meubilair gemaakt uit palletten. Alle ingrediënten zijn aanwezig om van het nieuwe zomerterras OkaBeach van jeugdhuis Okapi een succes te maken. De zomerbar opent op vrijdag de deuren voor het grote publiek.

“Door de coronamaatregelen is het onmogelijk om onze normale werking binnen opnieuw op te start, daarom hebben we de laatste weken keihard gewerkt om van onze tuin het gezelligste zomerterras van Lokeren te maken”, zeggen voorzitter Bram De Cock en ondervoorzitter Tibo De Vleesschauwer van jeugdhuis Okapi. Bestellen kan je via de handige app Dorst.

Overlast voor buren beperken

De zomerbar zal elke week open zijn op woensdag, vrijdag en zondag tot 22 uur. “We zijn bewust niet te veel dagen open om de Lokerse horeca geen stokken in de wielen te steken. Bovendien sluiten we ook tijdig om de overlast voor de buren te beperken. We roepen ook iedereen op om den Okapi en de Kerkstraat in stilte te verlaten.”

Ook aan de coronamaatregelen is gedacht. “Betalen is enkel cashless mogelijk. We laten maximaal 200 personen toe op het terrein en voorzien extra toiletten en wasbakken, en voldoende alcoholgel zodat iedereen regelmatig de handen kan wassen of ontsmetten. Uiteraard dragen alle medewerkers een mondmasker.”