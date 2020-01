Jeugddienst verrast vrijwilligers EXIT-fuif met boterkoeken Yannick De Spiegeleir

01 januari 2020

13u50 0 Lokeren In de stedelijke fuifzaal zorgde de stad deze ochtend voor een aangename verrassing voor de vrijwilligers die zich inzetten om de nieuwjaarsfuif EXIT mogelijk te maken. Alle helpende handen en de laatste feestvierders werden getrakteerd op boterkoeken.

“Dit najaar kregen we het leuke nieuws dat de Moazoart, Winning Movez en Chiro Jeko zich wilden inzetten om de EXIT-fuif opnieuw te organiseren voor de Lokerse jeugd. Als teken van dank hebben we met de jeugddienst deze actie op poten gezet in samenwerking met een lokale bakker”, zegt schepen van Jeugd Marjoleine de Ridder (CD&V). “In mijn jeugd was het ook steeds uitkijken naar de nieuwjaarsfuif. Zelf heb ik er samen met mijn oudere neven en nichten de smaak te pakken gekregen om uit te gaan. Dat dit nu ook kan voor de Lokerse jeugd van vandaag vinden we fantastisch. Vandaar deze verrassing.”