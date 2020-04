Jeugddienst pakt uit met online Buitenspeeldag Yannick De Spiegeleir

19 april 2020

12u06 0 Lokeren Door de coronamaatregelen kan de geplande Buitenspeeldag op woensdag 22 april niet plaatsvinden, maar de stedelijke jeugddienst van Lokeren komt met een online alternatief op de proppen.

Tussen 14u en 17u kan je deelnemen aan 6 opdrachten. Elke opdracht moet je proberen zo goed of zo snel mogelijk te volbrengen. Je krijgt 30 min de tijd per opdracht. Het bewijs post je als reactie onder de opdracht. “We kiezen per opdracht één winnaar en hij/zij ontvangt van ons één van de komende weken een Lokers spelpakket”, klinkt het bij de jeugddienst.

Lokerse kinderen en jongeren die willen deelnemen, dien zich lid maken van de Facebookgroep Buitenspeeldag 22/04/2020 Lokeren.