Jeugd Sporting Lokeren ziet brood in huwelijk met VW Hamme Yannick De Spiegeleir

20 april 2020

17u48 4 Lokeren Hoe moet het nu verder met de jeugd van Sporting Lokeren na het faillissement van de eerste ploeg? Het bestuur vestigt haar hoop op een fusieverhaal met Vigor Wuitens Hamme.

De voorbije maanden zag de gerespecteerde jeugdwerking van Sporting al 200 van haar 400 jeugdspelers andere oorden opzoeken. “Ook van 80 procent van onze begeleiders heeft de deur achter zich dicht getrokken. Een belangrijk deel van onze werking is de afgelopen maanden in rook opgegaan”, zegt Peter Ringoet, coördinator van de jeugdwerking, die zelf al heel wat aanbiedingen afsloeg.

Door een verregaande samenwerking aan te gaan met VW Hamme zou Sporting straks wel nog interprovinciaal jeugdvoetbal kunnen aanbieden en hoopt het haar 200 overblijvende jeugdspelers aan boord te houden. “Ondanks het vertrek van heel wat potentieel blijft er een geoliede machine achter rond Peter Ringoet en een tiental sterkhouders met tonnen ervaring. We zijn ervan overtuigd dat we samen met Hamme aan een mooi project kunnen bouwen waar we ook de 200 jeugdspelers van Vigor Wuitens volop bij willen betrekken”, zegt jeugdverantwoordelijke Bart Vanden Driessche.

Duidelijkheid

Op infrastructureel vlak kan de jeugdacademie van Sporting Lokeren mogelijk ook soelaas brengen voor VW Hamme dat 3 van zijn 5 terreinen opnieuw wil aanleggen. “Hun ploegen zouden tijdelijk naar Daknam kunnen uitwijken”, zegt Vandendriessche, die wel aangeeft dat er op korte termijn nood is aan duidelijkheid. “Onze spelers en hun ouders leven al te lang in onzekerheid.”