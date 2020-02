Jeugd Sporting Lokeren hoopt werking te redden: “Dit is onze tweede thuis” Yannick De Spiegeleir

19 februari 2020

22u09 8 Lokeren De benarde financiële situatie van Sporting Lokeren dreigt ook dramatische gevolgen te hebben voor de sterke jeugdopleiding van de club. “Ook als we straks enkel nog provinciale spelen, blijf ik hier aan de slag”, zegt trainer Hichem.

Woensdag iets voor 19 uur. Op een jeugdterrein warmen de U18 van Sporting Lokeren zich op om het op te nemen tegen hun leeftijdsgenoten van de nationale selectie ‘Be Gold’ in het Daknamstadion. Wie niet beter weet, zou denken dat er geen vuiltje aan de lucht is bij Sporting Lokeren.

Ondanks de malaise bij de eerste ploeg blijven de trainers en spelers het beste van zichzelf geven voor de ‘Jeugd Academy’: zoals de gerespecteerde jeugdopleiding van Sporting Lokeren, één van de beste van het land, officieel heet. Jammer genoeg is ook hun lot verbonden aan dat van de eerste ploeg.

Sommige talentvolle jeugdspelers hebben intussen al aangegeven dat ze volgend seizoen voor een avontuur kiezen bij een andere club. Anderen hopen dat de jeugdwerking nog gered kan worden. Roger Burm (61) zet zijn kleinzoon Sem Meulewaeter (7) vier keer per week af op de training. “Door dat de ‘kleine’ hier speelt, heb ik al heel wat mensen leren kennen. Dit is écht een familiale club. Jammer dat die clowns in het stadion daar het verpesten voor iedereen.”

Ook de trainers van de jeugdwerking, die een vrijwilligersvergoeding van 5 tot 7 euro krijgen per uur training, blijven zich ondanks de malaise keihard inzetten. “Ik heb heel wat kansen gekregen bij deze club. Ik ga ze nu de rug niet toekeren. Ook als we straks enkel nog provinciaal kunnen voetballen, blijf ik op post. Sporting is mijn tweede thuis”, zegt trainer Hichem, die zich met zijn bedrijfje ‘Soccer Line’ gespecialiseerd heeft in de individuele begeleiding van talentvolle spelertjes.

Beste café van de stad

Intussen is de kantine van de jeugdacademie aardig volgelopen. De barman heeft zijn handen vol. “Eigenlijk is dit het best draaiende café van Lokeren. Elke avond zit hier gemiddeld 40 man. Het gaat hier niet enkel om voetbal, maar ook om sociaal weefsel dat niet verloren mag gaan”, zegt jeugdverantwoordelijke Bart Vanden Driessche.