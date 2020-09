Jeugd proeft van initiatie veldrijden op parcours Rapencross Yannick De Spiegeleir

23 september 2020

17u21 1 Lokeren Schuilt er een toekomstige Mathieu Van der Poel of Wout Van Aert in de Lokerse jeugd? Op het technisch parcours van de Rapencross in Park ter Beuken konden jongeren woensdagnamiddag alvast hun behendigheid testen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Remmen, remmen, remmen!”, roept lesgever Bart Nonneman van En Danseuse. De waarschuwing dringt te laat door tot één van de jonge deelnemertjes: hij rijdt met zijn fiets in het rode doek. Zonder veel erg en met enkel wat traantjes van het verschieten kan de jongen zijn rit verder zetten.

“In totaal hebben we een dertigtal inschrijvingen”, zegt Tom Duquet van de stedelijke sportdienst. “Als bijkomende maatregelen in coronatijden hebben we de groep opgesplitst in drie per leeftijdscategorie. De deelnemertjes zijn tussen 7 en 13 jaar oud.”

Het parcours van de Rapencross is een mooie gelegenheid om de jeugd in aanraking te brengen met de veldritsport. Een stevige helling, de zandbak én de ‘Van der Poel’-gracht zoals Nonneman de befaamde hindernis noemt waar de wereldkampioen veldrijden twee jaar geleden ten val kwam: de Rapencross heeft het allemaal.

Langs het parcours ook banners van de stad met de campagne VéLokeren. In aanloop naar het BK veldrijden dat in 2023 naar de Durmestad komt, wil het bestuur zoveel mogelijk Lokeraars op de fiets krijgen. De jongeren die deze namiddag in Park ter Beuken proefden van de cyclocross lijken alvast gewonnen voor dat idee.

De Rapencross vindt plaats op zaterdag 26 september en is live te volgen op VTM en HLN.be vanaf 16 uur. De wedstrijd dames elite start om 16.15 uur, de wedstrijd heren elite om 17.30 uur. Wout Van Aert en Mathieu van der Poel zijn niet van de partij, want nog actief op de weg, maar andere bekende namen zoals Thibau Nys tekenen wel present.