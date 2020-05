Jelle (11) ziet communiefeest in het water vallen door coronacrisis: “Zaal was gereserveerd, uitnodigingen stonden klaar” Yannick De Spiegeleir

08 mei 2020

09u00 0 Lokeren Hij had zo uitgekeken naar zijn feest en de bijhorende cadeautjes, maar Jelle Bruggeman (11) zal nog minstens enkele maanden geduld moeten oefenen. Door de coronacrisis is zijn plechtige communie uitgesteld.

Een plechtige communie of lentefeest: voor heel wat prille tieners is het een hoogtepunt in hun nog prille leven. Vader Christiaan en moeder Hilde hadden Jelle een nieuwe smartphone beloofd als hij straks zijn communie zou doen, maar daar zal hij dus nog eventjes op moeten wachten. Een harde noot om te kraken voor de jongeman.

“Ik kan ook al niet gaan voetballen en moet mijn vrienden op school al een tijdje missen en nu ook dit nog”, zucht Jelle. “De zaal en de traiteur lagen al vast. De uitnodigingen stonden klaar om verstuurd te worden. Gelukkig hebben we al een nieuwe datum gevonden voor zijn feest: 27 september. Hopelijk hoeven we het geen tweede keer meer uit te stellen”, zeggen Christiaan en Hilde. Ook voor vader Christiaan zijn het geen evidente tijden. “Ik werk zelf in de evenementensector en verzorg als dj vaak de muziek op feestjes en huwelijken. Ik hoop dat de overheid snel duidelijkheid schept over kleine evenementen deze zomer, want heel wat ongeruste mensen lassen nu al hun huwelijk af.”

Als troost krijgt Jelle dit weekend toch een kleiner feest met zijn papa, mama en zus. “We gaan het gezellig maken en samen iets lekker eten. Dan is het toch twee keer feest.”