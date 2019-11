Jean brengt lokale delicatessen samen in ‘Made in Lokeren’-geschenkmand Yannick De Spiegeleir

06 november 2019

16u51 7 Lokeren Lokeren heeft heel wat lokale lekkernijen te bieden. Dat bewijst delicatessenzaak Jean met zijn nieuwe ‘Made in Lokeren’-geschenkmand. “Lokerse zaken die zelf een product hebben dat in aanmerking komt, mogen me contacteren”, roept Jan D’Hollander van Jean op.

Estrella koffie, peperkoek van De Vreese, het blonde bier Lokereire, Lynn’s granola, Verhofstede appelsap en de nieuwe ambachtelijke chocolade van Ashley. Het zijn stuk voor stuk producten die vanaf eind deze maand zullen terug te vinden zijn in de ‘Made in Lokeren’-geschenkmand van Jean.

“Na een zoektocht langs grote en kleine zaken heb ik een mooi gamma kunnen samenstellen met delicatessen die een binding hebben met onze stad. Al deze producten worden verzameld in een mooie geschenkmand, ideaal als relatiegeschenk”, verduidelijkt D’Hollander. Ook de toeristische dienst van Lokeren heeft haar medewerking toegezegd. In het mandje zal de toeristische folder ‘Welkom in Lokeren’ terug te vinden zijn.

Lokale ambachtslieden samenbrengen

D’Hollander hoopt het gamma nog verder uit te breiden. “We zijn op zoek naar nog andere producten ‘made in Lokeren’ die elkaar kunnen versterken in het mandje en in het gamma. Op die manier brengen we al het lekkers in Lokeren samen en kunnen de Lokeraars ontdekken wat er allemaal te verkrijgen is in hun stad. In de toekomst willen we de lokale ambachtslieden ook samenbrengen op een evenement.”

Het mandje kost 35 euro en is vanaf eind november verkrijgbaar bij Jean in de winkel of op de webshop www.jean.eu. Reserveren is reeds mogelijk. Wie zelf een product in petto heeft, kan contact opnemen via info@jean.eu of via Facebook en Instagram @jean.Lokeren.