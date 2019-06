Jean. breidt assortiment uit met koffie van Sergio Herman Yannick De Spiegeleir

19 juni 2019

18u30 0 Lokeren Bij delicatessenzaak Jean. in de Prosper Thuysbaertlaan kan je sinds vandaag ‘Inkbrew Coffee’ kopen: het eigen koffielabel van topchef Sergio Herman. “In Lokeren is deze koffie enkel bij ons verkrijgbaar”, zegt Jan D’Hollander van Jean.

De Inkbrew Coffee van Sergio Herman is verkrijgbaar in twee varianten. “De ‘medium roast’ is een toegankelijke koffie. De ‘dark roast’ is geschikt voor het zetten van espresso’s of koffie met melkbereidingen zoals een cappuccino en heeft meer power en pit. Sergio Herman gebruikt de dark roast voor de bereiding van sauzen en serveert hem in zijn zaken Pure C en AIRRepublic”, verduidelijkt D’Hollander. “De ‘Inkbrew Coffee’ heeft een laag cafeïnegehalte en wordt gemaakt van Arabica koffiebonen.”

Tijdens de Lokerse koopjesdag Lokoda kunnen bezoekers de ‘Sergio Herman’-koffie gratis degusteren bij Jean, net als een selectie van rosé wijnen.

De ‘medium roast’ en ‘dark roast’ zijn verkrijgbaar voor 9,5 euro bij Jean. De doosjes waarin ze worden aangeboden zijn beperkt in voorraad en vormen dus een collectors item voor fans van de Zeeuwse topchef.