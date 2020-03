Jazzportretten van Johan De Grande twee maanden in WZC Ter Durme te bewonderen Yannick De Spiegeleir

10 maart 2020

13u08 0 Lokeren Johan De Grande kan terugblikken op een zeer geslaagde fototentoonstelling in het CC Lokeren in de maand februari. De tentoonstelling ‘Portretten van Jazzmuzikanten in New Orleans’ kreeg vele bezoekers over de vloer met lovende commentaren.

Door het succes krijgt de tentoonstelling nog een flink staartje. De integrale tentoonstelling van 30 foto’s zal immers ook te zien zijn in WZC Ter Durme in de maanden april en mei. Op verzoek van Jazz Centrum Vlaanderen zal hij ook een tiental foto’s van ter beschikking stellen t.g.v. 55 jaar Honky Tonk Jazz Club in Dendermonde vanaf de maand mei. Het betreft hier foto’s van muzikanten genomen in New Orleans die ooit in deze club hebben gespeeld.

Kamiel Van den Broeck, voorzitter van de Fotoclub Lokeren, is vol lof over de foto’s: “t is zijn verdienste om deze muzikanten zeer dicht te mogen benaderen in hun natuurlijke omgeving en in volle actie om ze dan perfect in beeld te brengen.” Ook Guido Ros, erevoorzitter van de Lokerse Jazzklub, benadrukt de binding van Johan met New Orleans: “Sinds meer dan tien jaar zijn Johan en zijn Rita niet meer weg te slaan uit New Orleans. Op het French Quarter Festival bezoeken Johan en Rita niet alleen talrijke concerten, maar in die periode zijn vriendschappen ontstaan met ontelbare muzikanten uit New Orleans. Ze zijn kind aan huis bij de meeste van de muzikanten die in de tentoonstelling te zien zijn.”