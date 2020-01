Jazzklub start 2020 met Jazzparlee Yannick De Spiegeleir

04 januari 2020

21u33 0 Lokeren In het lokaal van AVLO kan je op zaterdag 11 januari een Jazzparlee bijwonen met de Nederlandse actrice Simone Milsdochter. Het gaat om een organisatie van de Lokerse Jazzklub.

De Nederlandse actrice Simone Milsdochter vertelt over Beethoven en The Soft Machine, ze filosofeert over de Westerse maatschappij, goede ideeën, toevalligheden en de erwtensoep smokkelt ze zomaar in haar verhaal binnen. De vertelling wordt muzikaal van commentaar voorzien door een combo onder de kundige leiding van Peter Verberckmoes, die de Noord Franse gitarist Eric Mimosa als gast uitnodigt.

De inkom is gratis.