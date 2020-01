Jazzklub ontvangt The Great Harry Hillman Yannick De Spiegeleir

13 januari 2020

17u24 0 Lokeren De Jazzklub ontvangt op zaterdag 25 januari The Great Harry Hillman om 20.30 uur. De band is een post-jazz kwartet uit Zwitserland dat al tien jaar samenspeelt.

De groepsnaam is een eerbetoon aan een Amerikaanse atleet uit het begin van de twintigste eeuw. Meteen weet je ook dat de groep de muziek niet in een eng hokje wil steken. Ingetogen en gelaagd combineren ze jazz, rock en impro op een doordachte manier. Met een dosis eigenzinnigheid lokken ze de luisteraar mee in een muzikaal web dat een niet te definiëren schoonheid bezit. The Great Harry Hillman komt hun vierde en nieuwste live cd voorstellen.

Bezetting: Nils Fischer (basklarinet), David Koch (gitaar), Samuel Huwyler (bas) & Dominik Mahnig (drums).

Inkom: 16 euro (niet-leden), 12 euro (leden), 5 euro (-25 jaar).