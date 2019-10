Jazzklub ontvangt Scotch No Soda Yannick De Spiegeleir

31 oktober 2019

13u06 0 Lokeren Op zaterdag 9 november kan je een concert bijwonen van Scotch, No Soda in de Lokerse Jazzklub. Het optreden start om 20.30 uur in de kantine van AVLO.

Scotch, No Soda brengt straffe blues en rootsmuziek. De liefde voor de Amerikaanse populaire muziek sinds het begin van de vorige eeuw zit in het DNA van deze groep geweven. Invloeden variëren van Skip James, Memphis Slim en Hound Dog Taylor over Louis Armstrong en Mose Allison tot Tom Waits. Ze brengen voor het concert in Lokeren top talent mee van over de taalgrens. Elmore D en diens zoon Gilles komen uit Luik. Het concert biedt een uitgelezen kans om deze uitzonderlijke combinatie van talenten aan het werk te zien.

Inkom: 14 euro, 12 euro (leden), 5 euro (tot 25 jaar)