Jazzklub ontvangt Baz Trio Yannick De Spiegeleir

11 september 2019

17u25 0 Lokeren Baz Trio is op zaterdag 21 september te gast in de Lokerse Jazzklub. Het optreden start om 20.30 uur in de kantine van AVLO.

De Spaanse bassist Basile Rahola ontmoette pianist Wajdi Riahi tijdens een tournee doorheen Tunesië. Het klikte meteen tussen beide muzikanten en ze besloten om hun samenwerking verder te zetten. Samen met de Franse drummer Oscar Georges vormen ze het Baz Trio. De muziek van dit jonge trio kan je het best omschrijven als moderne pianojazz met een Noord-Afrikaans tintje. Hiervoor zorgt Wajdi Riahi vanuit zijn Tunesische muzikale roots. In 2018 won Baz Trio de JazzContest Mechelen en was het finalist in de Zilina international Jazz Contest in Slowakije. Ondertussen brachten ze een eerste cd uit. De inkom bedraagt 12 euro voor leden en 14 euro voor niet-leden. Bezoekers onder de 25 jaar betalen slechts 5 euro.