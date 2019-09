Jazzklub ontvangt Andy Middleton Quintet Yannick De Spiegeleir

30 september 2019

19u36 0 Lokeren In de Lokerse Jazzklub (lokaal AVLO aan de Sportlaan) kan je op zaterdag 12 oktober om 20.30 uur een concert van het Andy Middleton Quintet (USA) bijwonen.

De Amerikaanse saxofonist Andy Middleton wordt door muzikanten zoals Joe Lovano de hemel in geprezen. Middleton speelt jazz waarin kracht, verbeelding, lyriek en energie elkaar de hand geven. Dat kan enkel met een hechte groep, waarin de leden elkaar door en door kennen. Zijn internationale groep bestaat dan ook uit musici waar Middleton in diverse bezettingen beroep op doet en die elkaar perfect aanvoelen. Voor het optreden in Lokeren wordt het kwartet uitgebreid met de Belgische gitarist Jeanfrancois Prins, wiens pad dat van Middleton al bijna 30 jaar kruist. Inkom: 18 euro (niet-leden), 15 euro (niet-leden), 5 euro (-25 jaar)