Jayden (7) breekt been bij eerste motorcrosswedstrijd, maar geeft moed niet op Yannick De Spiegeleir

25 september 2020

11u42 4 Lokeren De 7-jarige Jayden De Meerleer uit Lokeren heeft afgelopen weekend niet zijn gedroomde debuut op een motorcrosswedstrijd beleefd. In het Nederlandse Wemeldingen ging hij na een stuurfout over de kop en brak hij zijn been. “Maar aan stoppen denk ik niet”, zegt het moedige kereltje.

Voetbal, tennis of skaten. Er zijn sporten die dezer dagen meer in de smaak vallen bij de jeugd dan motorcross. Jayden kreeg de passie voor de sport mee van zijn pluspapa Niels De Maeght. “Ik heb zelf een verleden in de sport”, vertelt Niels. Samen trokken Niels en Jayden het afgelopen jaar vaak naar het Nederlandse Axel, net over de grens, om te trainen. “We hebben ook even een parcours in onze tuin gemaakt tijdens de lockdown.”

Afgelopen zaterdag moest de grote dag worden. “Ik deed mijn uiterste best om de tweede plaats te heroveren, maar omdat ik wat moe werd, begon ik foutjes te maken. Jammer dat ik na mijn eerste wedstrijd al meteen in het ziekenhuis ben beland.” Vlak na het incident snelden Niels en toeschouwers Jayden meteen te hulp. “Een van de eerste dingen die Jayden zei, is dat hij absoluut wil doorgaan met motorcross”, vertelt Niels. “Ik hou van mijn sport”, vult Jayden aan.

“Omdat het geen complexe breuk is, kan Jayden mogelijk al over twee maanden weer zijn trainingen hervatten”, weet Niels. Om zijn motorcrossavontuur te steunen, organiseert Niels op 7 november een coronaproof mosselfestijn. “Uiteraard zullen we de maatregelen hanteren en de tafels ver genoeg uit elkaar plaatsen”, besluit Niels. Inschrijven via niels.de.maeght@gmail.com. Meer info op de Facebookpagina van Jayden.