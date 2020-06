Jaar cel met uitstel voor beklaagde die al drie maal rijverbod naast zich neerlegde Koen Baten

09 juni 2020

17u29 0 Lokeren M.G. uit Lokeren stond vanochtend al voor de vijfde keer terecht in de politierechtbank. De man had opnieuw een rijverbod naast zich neergelegd en had bovendien geen gordel aan achter het stuur. Toen de politie hem wilde controleren, sloeg hij op de vlucht. “Ik had al snel spijt dat ik was weggereden", verklaarde M.

De feiten speelden zich af in Lokeren. Hij was met een vriend op weg naar de winkel toen de politie hem opmerkte. Ze wilden over gaan tot een controle maar de man ging er vandoor. M.G. wist waarschijnlijk heel goed waarom hij probeerde te ontsnappen want hij had op het moment van de feiten een rijverbod. Hij was al vijf keer veroordeeld waarvan drie keer voor het sturen tijdens een rijverbod.

Zijn vlucht was echter van korte duur want even later kon hij toch staande gehouden worden. “Ik ben heel dom geweest en dat besef ik nu", aldus M. Politierechter Peter D’Hondt zorgde er voor dat de man zich volgende keer wel aan de regels zal houden. “Ik geef je een straf die je niet meer zal vergeten en waardoor ik je hopelijk niet meer terug zie", aldus D’Hondt.

M.G. kreeg een jaar cel met uitstel en een geldboete van 5.600 euro. Zijn auto moet hij twee jaar en negen maanden aan de kant laten staan en hij moet al zijn examens opnieuw afleggen. Hij moet zich ook psychologisch laten testen om te kijken of hij nog wel in staat is om met een voertuig te rijden.