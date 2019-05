Ivo Creyne publiceert verhalenbundel ‘Onder het dak van de wereld’ Yannick De Spiegeleir

22 mei 2019

10u04 9 Lokeren Na zijn debuut ‘Kasseibrand’ pakt de Lokerse auteur Ivo Creyne nu uit met een tweede boek ‘Onder het dak van de wereld’. In de tien kortverhalen staan de personages centraal. “Het zijn stuk voor stuk eenzaten, aparte zielen of dromers”, zegt de schrijver.

‘Onder het dak van de wereld’ is een ode aan de excentriekeling. Creyne neemt de lezer mee in een op instorten staand veilinghuis, een schizofreen cafébezoek en in de tuin van een 89-jarige. In totaal pende de in Daknam geboren schrijver drie jaar aan zijn nieuwe worp. Elk van de tien verhalen staat op zichzelf. “Al zijn de hoofdpersonages vaak wel eenzaten die niet willen opgaan in de massa”, vertelt de auteur, die deels ook inspiratie haalde bij zichzelf. “Denk aan de eenzame schrijver die op een warme zolderkamer aan zijn boek werkt. De actualiteit sluimert eveneens door in ‘Onder het dak van de wereld’: zo wordt de klimaatproblematiek aangehaald. “Het is een thema dat heel wat mensen bezighoudt.”

‘Onder het dak van de wereld’ is uitgegeven bij vzw De Scriptomanen en verkrijgbaar voor 18 euro bij Standaard Boekhandel of Bol.com. Ivo Creyne stelt zijn boek zaterdag om 17 uur voor in café Bonaparte in de Schoolstraat.