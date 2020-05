Isabelle Baeyens (Open Vld) legt eed af als gemeenteraadslid Yannick De Spiegeleir

26 mei 2020

18u30 0 Lokeren Isabelle Baeyens vervangt de betreurde oud-schepen Jerome Van Doorslaer in de gemeenteraad.

Baeyens wordt op haar beurt vervangen door Michel Van Wambeke in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Baeyens zetelde in het verleden ook al twee legislaturen in de Lokerse gemeenteraad voor de Open Vld, maar greep bij de vorige verkiezingen net naast een zitje.