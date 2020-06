Irma (87) en Roger (90) vieren briljanten jubileum Yannick De Spiegeleir

23 juni 2020

18u02 0 Lokeren Irma Sey en Roger Claeys stapten op 16 juni 1955 – 65 jaar geleden – in het huwelijksbootje. Thuis op ‘den hof’ in de Rechtstraat vierden ze samen met hun familie hun briljanten jubileum.

Irma en Roger kregen samen 4 kinderen (Alfons, Noël, Marie-Christine en Carine), 6 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. “Door de huidige ‘coronatijd’ is het voorziene feest voor het briljanten paar niet mogelijk. Maar thuis op ‘den hof’ in de Rechtstraat in onze eigen bubbel konden we hen toch even verwennen en genoten we samen met ma en pa van een fijne namiddag”, aldus hun kinderen.