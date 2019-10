Interieurzaak Sublim viert 50-jarig bestaan met verbouwing en expo: “Met meubelzaak in stadscentrum zwemmen we tegen stroom in” Yannick De Spiegeleir

08 oktober 2019

11u42 4 Lokeren Al een halve eeuw is Sublim in de Kerkstraat een huis van vertrouwen voor wie op zoek is naar kwaliteitsvolle meubelen. Zaakvoerders Tomas Uwents en Sibylle Hauwelaert kiezen bewust voor een toekomst in het centrum van Lokeren na een maandenlange verbouwing. “In het centrum van een stad valt er altijd iets te beleven”, zegt Uwents.

Tomas en zijn vrouw Sibylle vormen de derde generatie die aan het roer staat van de bekende meubel- en interieurzaak. Beleving primeert voor hen. “Weinig meubelzaken zijn gelegen in een stadscentrum. Ik besef dat we tegen de stroom inzwemmen, maar wat mij betreft is de toekomst maakbaar. Dat is en was mijn motto”, getuigt Tomas. “Een stadscentrum leeft en bruist. Als geboren en getogen Lokeraar ben ik altijd rotsvast overtuigd geweest van onze locatie in de Kerkstraat in het hart van Lokeren.”

In de afgelopen maanden voegden Tomas en Sibylle de daad bij het woord door hun zaak grondig te renoveren. Kers op de taart was de modeshow ‘catwalk in de Kerkstraat’ dit weekend die door het regenweer verhuisde naar Sublim Interieur.

Tomas kreeg de liefde voor meubels mee met de paplepel van zijn ouders. “Als jongeman kwam ik hier al in contact met de klanten. Ik merkte dat ik naast dat creatieve van de architectuur en interieurdesign ook aangetrokken was tot het commerciële en dat bovendien de vele sociale contacten een verrijking waren. Bovendien wou ik al sinds de kleuterklas architect worden. Dat mijn latere studiekeuze in de architectuur lag was dus voor niemand een echte verrassing.” Met de ‘Sublim Shop’, die gerund wordt door Sibylle, is er ook al enkele jaren een verlengstuk van de meubelzaak waar je leuke hebbedingen op de kop kan tikken waaronder speelgoed, interieurobjecten, juwelen en knuffels.

Kunstexpo

Om het 50-jarig bestaan van hun zaak en de verbouwing in de verf te zetten loopt bij Sublim Interieur nog tot 30 november de kunstexpo ‘Sporen van Nabijheid’. “Dit is een sterke doorstart na een zeer geslaagde verbouwing, waarin kunst en design mooi hand in hand gaan. Het idee om een uitwisseling te realiseren tussen Vlaamse en Waalse kunstenaars kwam van Gerard Soetens, gesteund door het Lokers Kunstpatrimonium. Samen met Pierre Mossoux hoofd van het Cultureel Centrum van Marchin (Waalse gemeente nabij Hoei, red.) hebben ze vijf kunstenaars geselecteerd.” Bij een bezoek aan de interieurzaak kan je aquarellen, fotografie, schilderijen, houtskooltekeningen en beeldende kunst ontdekken.