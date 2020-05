Infobord aan Onze-Lieve-Vrouwcollege biedt blijvende herinnering aan dodelijk bombardement Tweede Wereldoorlog Yannick De Spiegeleir

08 mei 2020

12u14 0 Lokeren Op initiatief van historicus Alain Debbaut en Koen de Visscher vormt een nieuw infobord aan de gevel van het Onze-Lieve-Vrouwcollege sinds deze week een blijvende herinnering aan het bombardement dat op 11 mei 1944 de Lokerse binnenstad trof.

“Tijdens de rondleidingen die ik vorig jaar verzorgde naar aanleiding van de 75ste verjaardag van deze ‘dodelijke vergissing’ was bij velen de vraag gerezen waarom er geen dergelijke verwijzing in de getroffen buurt was. Op initiatief van mezelf, en Koen de Visscher namens het Masereelfonds, en met de steun van de stad Lokeren en de Erfgoedcel Waasland is een dergelijk infobord gerealiseerd en - met toestemming van directeur Lenny Martens van het Onze-Lieve-Vrouwcollege - aan de gevel bevestigd.

(lees verder onder de foto)

Infopaneel in stationsbuurt

Na de zomervakantie hopen Debbaut en de Visscher nog een gelijkaardig paneel te bevestigen in de stationsbuurt om de oorlogsmaand mei 1940 te herdenken. “We hadden de bedoeling om ons initiatief van 2006 over die bittere lentemaand te hernemen, met andermaal fotopanelen achter ramen in stationsbuurt en rond de Markt, én met de heruitgave van de publicatie ‘Een bittere lente’, maar corona heeft roet in het eten gegooid, maar uitstel vormt geen afstel.”